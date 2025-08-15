Mangal yolunda facia

ÇANAKKALE'DE çarpışan iki araç, altı kişiye mezar oldu. Korkunç kaza Yenice-Çan kara yolunda Davutköy Sapağı'nda önceki akşam 20.30 sıralarında meydana geldi.

Bir mekanda alkol alan Remzi Şen ve 3 arkadaşı akşam saatlerinde Kalkım'daki arkadaşlarının mangal daveti üzerine yola çıktı.

Remzi Şen yönetimindeki otomobil, Davutköy Sapağında karşı istikametten gelen Atakan Yılmazdere'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SEBEP HATALI SOLLAMA

İHBAR üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitleri yapıldı. Kazada Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere öldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden sürücülerin ön otopsi raporu tamamlandı. Araç sürücüleri Şen ve Yılmazdere'nin alkollü olduğu tespit edilirken kazanın nedeninin hatalı sollama olduğu belirlendi.