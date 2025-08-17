Çanakkale’de yine orman yangını

Çanakkale Gelibolu'da dün ormanlık alanda yangın çıktı. İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının kontrol altında alınması için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti. Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eceabat'ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir" ifadesine yer verdi. Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangınla mücadeleye destek verdi.