Gelibolu’da alevlerle mücadele

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda 16 Ağustos saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahalesi havadan ve karadan devam etti. Orman yangınına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personelle müdahale edildi.

Çiftçiler tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

TARİHİ ALANLAR KAPATILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, şu bilgileri verdi: "Eceabat Beşyol köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 7 oldu. Şu ana kadar yangın, tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), kısmen ziyarete kapatıldı. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar." Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

SPEKÜLASYONLARA KARŞI UYARI

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, spekülasyonlara karşı uyarıda bulundu. Turan, "Bilgi ve belge olmadan, soruşturmalar tamamlanmadan yapılan 'imara açılacak, betonlaşacak' gibi açıklamalar doğru değildir. Hiç kimse yanan ormanlarımız üzerinden ucuz siyaset yapmamalıdır" ifadelerine yer verdi.