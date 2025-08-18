Gelibolu’da yangından geriye kalan acı tablo böyle görüntülendi! İçler acısı görüntü gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 16 Ağustos'ta başlayan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Tayfur ve Cumalı köyleri yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Eceabat ilçesi sınırlarına ulaştı. Yangına havadan ve karadan olmak üzere toplam 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel ile müdahale edildi.

Ekipler olağanüstü mücadele vererek yangının yerleşim yerlerine ilerlemesi engellemeye çalışarak yangının yayılma hızını kesti.

VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNÜYOR

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Beşyol, Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbiren boşaltılmıştı. Yangının kontrol altına alınması ve riskin azalmasıyla birlikte, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de vatandaşlara psikolojik destek veriyor.

YANGININ ARDINDAN BÜYÜK TAHRİBAT

Yangın Gelibolu'da büyük bir tahribata yol açtı. Acı görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı. Geniş ormanlık alanlar ve makilikler alevlere teslim oldu. Bölgede bulunan hayvanlar yangından olumsuz etkilendi. Bölgede yoğun bir popülasyona sahip olan karacaların, alevlerden kaçış anları drone kameralarına yansıdı. Ayrıca, yanan arı kovanları ve alevlerin arasında kalan kaplumbağalar da yangının doğaya verdiği zararı gözler önüne serdi. Çevrede bulunan vatandaşlar canlıların yardımına koştu.

TARİHİ YARIMADA'DA ŞEHİTLİKLER GÜVENDE

Yangın, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Yarımada'ya yakınlığı nedeniyle herkesi korkutmuştu. Ancak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının şehitliklere sirayet etmediğini belirterek, "Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" açıklamasını yaptı. Ziyaretçilerin güvenliği için tarihi alanın kuzey hattına girişler geçici olarak durdurulmuştu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece boyunca süren yoğun müdahalelerin ardından yangının saat 00.15 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Yumaklı açıklamasında, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Bu açıklama, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü gösteriyor

Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede çekilen dron görüntüleriyle geriye kalan bilanço gözler önüne serildi.