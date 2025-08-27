  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale’de başladı

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan yarışmanın ilk gününde katılımcılara teknik bilgi verildi.

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale’de başladı

Yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHA'ların teknik kontrolü yapılıyor.

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale’de başladı

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, gazetecilere, "TEKNOFEST 2025" kapsamında düzenledikleri yarışmayı Gökçeada Havalimanı'nda gerçekleştirdiklerini söyledi.

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale’de başladı

Yarışmada 40 finalist takımın yer aldığını anlatan Çelik, "Yarışmamızın bugün ilk günü. Ekiplerin teknik kontrollerini gerçekleştireceğiz. İlk gün ve yarın öğlene kadar teknik kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra yarından itibaren ilk müsabaka süreçleriyle takımlarımız kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla yarışacak." diye konuştu.

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale’de başladı

Çelik, Gökçeada'da çok güzel bir atmosfer olduğunu dile getirdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA