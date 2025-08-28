Evlilik için hazırladığı evde yanarak can verdi

Çanakkale'de evlenmek için hazırlık yaptığı evde sigara ile uykuya dalan Batuhan Hanyalı (30) gece yarısı çıkan yangında feci şekilde can verdi. Yürek burkan olay Tekzen bölgesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir binanın 4. katında alevlerin yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yatak odasında başladığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, ekipler Hanyalı'nın yatağında yanmış cesediyle karşılaştı. Uzman ekip, yangının söndürülmeyen sigaranın yatağın üzerine düşmesiyle başladığını belirledi. Garson olarak çalışan Hanyalı'nın 2 yıldır evlilik hazırlığı yaptığı ve kiraladığı dairede tüm eşyaları yeni tamamladığı öğrenildi.