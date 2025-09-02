TEKNOFEST 2025’te ’Savaşan İHA Yarışması’ sürüyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 27 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 kapsamında, 'Savaşan İHA Yarışması', 6'ncı gününde devam ediyor. Gökçeada Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe, bu yıl 693 takım ve 4 bin 134 yarışmacı başvurdu. Finale kalan 40 takım ve 521 yarışmacı, kıyasıya mücadele ediyor. Etkinliğin 6'ncı gününde toplam 3 yarışma tamamlandı.

Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gökyüzünde kıyasıya rekabet, sahada bitmeyen heyecan. Takımlar günlerdir azimle çalışıyor; 'Savaşan İHA'lar ise sınırları zorlamaya devam ediyor. 6'ncı günde toplam 3 yarış gerçekleştirildi. Ölüm dalışları ve Kamikaze etaplarıyla nefes kesen mücadeleler yaşandı. Takımlar, uçakların ön kameralarıyla alandaki QR kodlarını okumak için kıyasıya yarıştı. Sizleri de bu büyük heyecana ortak olmaya bekliyoruz" denildi.