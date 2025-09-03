Çanakkale, Erzurum, Hakkari... Türkiye'nin dört bir yanında! Alkışlar Melisa'ya!

ÇOCUKLARA ÖNCELİK Çocuklara yönelik yardım faaliyetlerine de katılan Melisa Taş, "Köylere ilk başta kitap toplayıp götürmeyi planlıyorduk. Sonra giyim, kırtasiye malzemesi derken, bir sosyal sorumluluk projesine dönmüş oldu. Gittiğimiz yerlerde öğrencilerle fidan diktik, kedi ve köpekleri besledik" dedi.

'BU NESİL GÜZEL İŞLER YAPACAK'

Üniversite eğitimini sürdürürken boş zamanlarında çeşitli işler yaparak para biriktiren Melisa Taş, bu birikimiyle de bireysel olarak insanları mutlu edecek sosyal projeler geliştiriyor. Taş, "Bu neslin çocukları çok güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.