Arkadaşını kurtarmaya çalışırken canından oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde duygulandıran bir vefa örneği yaşandı. Elim olay, önceki gün saat 21.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Fener Altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki İsmail Gülbay ile arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ, balık tutmak için Fener Altı mevkiinde bulunan kayalıklara gitti.

İki arkadaş burada balık tutarken, henüz belirlenemeyen nedenle Sebahattin Ağrıbağ dengesini kaybetti. Arkadaşının düştüğünü gören İsmail Gülbay, yaptığı hamle ile kurtarmak isterken o da denize düştü. İki kişinin denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ağrıbağ'ını kıyıya çıkarırken Gülbay'a ulaşılamadı. Denizde arama çalışmaları sürerken kıyıya yakın yerde Gülbay'ın bedeni görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülbay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağrıbağ, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gülbay'ın cenazesi de yapılan inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı.