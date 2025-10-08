Çanakkaleli çiftçiden Filistin’e sıra dışı destek

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Savaş, Filistin halkına destek olmak amacıyla tarlasına traktörle "Özgür Filistin" yazdı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Savaş, "Filistin'deki masum insanların acılarına kayıtsız kalamazdık. Bizim de yapabileceğimiz tek sembol bu şekilde. Traktörümüz ve arazilerimiz var. Bu şekilde tepki gösterebildik" dedi. Savaş, Çanakkale'de balıkçıların Filistin'e destek için denize açıldığını hatırlatarak, "Teknemiz olsaydı belki filoya da katılabilirdik ama traktör ve araziyle bu oluyor" diye konuştu.