Haberler Çanakkale Dünyadaki 8 pembe gölden biri Çanakkale’de! Jandarma koruma altına aldı Dünyadaki 8 pembe gölden biri Çanakkale’de! Jandarma koruma altına aldı Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan ve yılın belirli dönemlerinde pembe, kırmızı tonlara bürünen kalp şeklindeki 'Kalpli Göl', eşsiz görüntüsü ile dikkat çekiyor. Dünyadaki 8 pembe gölden biri olarak gösterilen ve Alexandria Troas Antik Kenti’nin iç limanı olarak kullanıldığı bilinen göl, korunması ve ziyaretçilerin güvenliği amacıyla jandarma ekiplerince düzenli olarak denetleniyor. DHA









Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembe ve kırmızıya yakın tonlara bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', jandarma ekipleri tarafından korunuyor.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.