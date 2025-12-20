Haberler Çanakkale Çanakkale'de üniversiteli Gamze’nin şüpheli ölümü! Suç makinesi çıktı! Çanakkale'de üniversiteli Gamze’nin şüpheli ölümü! Suç makinesi çıktı! Çanakkale’de dün öğle saatlerinde erkek arkadaşının evinde aniden fenalaşan 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Gamze Nur Yalçın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yalçın’ın erkek arkadaşı Bülent Kurt ise gözaltına alındı. ÖZEL HABER CENNETE ÜSTEMEL









Çanakkale'de üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın (24), erkek arkadaşının evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Olay; İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde uyanan Burak Kurt kız arkadaşı Gamze Nur Yalçın'ın yatak odasında hareketsiz halde yattığını bildirerek 112 sağlık ekiplerden yardım istedi. Bülent Kurt'un ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ulaştı.





BAYGIN BİR HALDEYDİ

Yalçın'ın baygın halde olduğunu ve nabzının atmadığını gören sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi duran Gamze Nur Yalçın hayatını kaybetti.