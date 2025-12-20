Çanakkale'de üniversiteli Gamze’nin şüpheli ölümü! Suç makinesi çıktı!

Çanakkale'de üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın (24), erkek arkadaşının evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Olay; İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde uyanan Burak Kurt kız arkadaşı Gamze Nur Yalçın'ın yatak odasında hareketsiz halde yattığını bildirerek 112 sağlık ekiplerden yardım istedi. Bülent Kurt'un ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ulaştı.
BAYGIN BİR HALDEYDİ
Yalçın'ın baygın halde olduğunu ve nabzının atmadığını gören sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi duran Gamze Nur Yalçın hayatını kaybetti.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
TALİHSİZ kızın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, erkek arkadaşı Bülent Kurt gözaltına alındı. Polisteki sorgusu devam eden Kurt'un uyuşturucu dahil çeşitli suçlardan 39 adet kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması titizlikle sürüyor.