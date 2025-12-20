Hemşire Fadime başına makas saplanarak öldürüldü! Korkunç detaylar ortaya çıktı!

'ADAM ELİMDEN KAÇTI' Esrarengiz olay Esenler Mahallesi'nde bulunan Barışkent Sitesi'nde 12 Eylül 2025 tarihinde meydana geldi. Sabah saatlerinde 112 yi arayan Özgün Yıldırım uyandığında annesinin kanlar içinde mutfakta yaralı halde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Çok kan kaybeden talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım'ın ifadesinde şunlar yer aldı: "O gün evde annem ve ben vardık. Kulaklığımı çıkarıp odaya yöneldiğim sırada içeriden sesler duydum.

Odaya girdiğimde bir adamın annemle boğuştuğunu gördüm. Elinde makas vardı. Ben de boğuşmaya başladım. Adam elimden kurtulup kaçtı." Apartmanın her yanında bulunan güvenlik kameralarındaki görüntülerde binaya giren çıkan bir kişinin olmadığının söylenmesi üzerine Özgün Yıldırım, "Apartmanın bodrum katı bulunmaktadır. Şahıs, belki bir süre orada saklanmıştır. yaklaşık 6 ay psikolojik tedavi gördüm, 6 ayda ilaç kullandım. Annemi öldürmemi gerektirecek aramızda hiçbir problem yok" diye konuştu.