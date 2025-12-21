Gamze’nin sır ölümünü kriminal rapor aydınlatacak

Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde fenalaşaraka kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın'ın (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı Bülent Kurt (24) serbest bırakıldı. Olay, İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokakta bir apartman dairesinde meydana geldi.Bülent Kurt sevgilisi Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

39 SUÇ KAYDI VAR

Yalçın'a dairede ilk müdahale gerçekleştirildi. Nabzı atmadığı anlaşılan Yalçın, yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaş Bülent Kurt serbest bırakıldı. Polis şüpheli ölümle ilgili incelemesini sürdürüyor. Detaylı incelemenin yansıra Adli Tıp Raporundaki otopsi sonuçunun sır perdesini aralayacağı ifade edildi.