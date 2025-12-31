Çanakkale'de erkek şiddeti adliye lojmanında: Kıskançlık krizine girdi, hakim sevgilisini dövdü

Çanakkale'deki dehşet gecesi, geçtiğimiz pazar günü adliye lojmanlarında yaşandı. Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan Fatma Kübra Taştan, kızının tenis dersleri sırasında inşaat mühendisi Burak Doğan ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı. Ancak geçen hafta çiftler tartışarak ayrıldı. İddiaya göre Burak Doğan önceki gün ofisine tatlı siparişi verdi. Sipariş kurye tarafından yanlışlıkla Fatma Kübra Taştan'ın adresine götürüldü. Taştan, Burak Doğan'a mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi. Burak Doğan'ın evde kimin olduğunu sorması ile tartışma başladı.
MİSAFİRLERİ EVDEN KOVDU
İddiaya göre eski sevgilisinin evinde arkadaşları ile alkol aldığını öğrenen Burak Doğan kıskançlık krizine girerek adliye lojmanlarını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren Doğan, sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada Doğan, kadın hakimi feci şekilde dövdü.
Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile salona yönelen Burak Doğan, evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, korkunç olay kadın hakimin bir yolunu bularak 112'yi aramasıyla son buldu. Adliye lojmanlarına kısa sürede çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edilirken, hakim Fatma Kübra Taştan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.
İFADESİNDE 'PİŞMANIM' DEDİ
Polis tarafından gözaltına alınan şiddet faili Burak Doğan, emniyetteki ifadesinde "Fatma Kübra Taştan ile 6 ay kadar önce çocuklarımızın tenis kulübünde tanışmıştık. Aramızda bir gönül ilişkisi başladı. Daha önce o evde misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. Bu olaydan sonra aramızda bir kıskançlık oluştu.
O gün telefonda aynı avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Daha önce de sık sık girdiğim lojmana taksiyle geldim. Ve aramızda tartışma yaşandı. Çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burak Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.