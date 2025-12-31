Çanakkale'de erkek şiddeti adliye lojmanında: Kıskançlık krizine girdi, hakim sevgilisini dövdü

İFADESİNDE 'PİŞMANIM' DEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan şiddet faili Burak Doğan, emniyetteki ifadesinde "Fatma Kübra Taştan ile 6 ay kadar önce çocuklarımızın tenis kulübünde tanışmıştık. Aramızda bir gönül ilişkisi başladı. Daha önce o evde misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. Bu olaydan sonra aramızda bir kıskançlık oluştu.