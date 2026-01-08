Tatlı su havzalarının endemik türleri literatürde

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, Türkiye'nin 25 tatlı su havzasında yürüttüğü çalışmalarla 13 yılda 29 endemik türü literatüre kazandırdı. Prof. Dr. Odabaşı, "Anadolu'nun pek çok yerinde, özellikle Kaz Dağları ve Çanakkale bölgesi dahil olmak üzere toplamda 29 türün taksonomik teşhisini gerçekleştirdik. Bunların hepsi daha önce keşfedilmemiş endemik olan türler. Bunun en önemli sebebi Anadolu coğrafyasının özellikle farklılıklar içermesi ve iklimsel olarak da bu farklılıkların biyoçeşitliliğe yansımasının en önemli göstergesi olmasıdır" dedi.