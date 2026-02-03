Zorba doktor!

Çanakkale'de doktor ve eşinin tartışması kanlı bitti. Korkunç olay, Çanakkale'nin Kepez ilçesi Hamidiye Mahallesi 960 TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Bir maden şirketinde işyeri hekimi olarak görev yapan Doğa Üçtepe (32), üniversite hastanesinin kantininde görevli eşi Ecenur Üçtepe (26) ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada eşinin mutfaktan ekmek bıçağı aldığını gören Ecenur Üçtepe, yatak odasına kaçarak kapıyı kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen gözü dönmüş doktor, odanın kapısını kırarak içeriye girdi ve genç kadını defalarca bıçakladı.
CAN HAVLİYLE KAÇTI
Aldığı darbelere rağmen odadan kaçmayı başaran Ecenur Üçtepe merdivenlere çıkarak bağırmaya başladı. Eşini merdiven boşluğunda yakalayan Üçtepe, komşularının bağırışlarına aldırmadan eşini defalarca bıçakladı. Bir türlü yatıştırılamayan Doğa Üçtepe, son olarak bıçağı göğsüne sapladı.
TEDAVİ GÖRÜYORLAR
Korkunç olay apartman sakinlerinin 112'ye yaptığı ihbar sonucu ortaya çıktı. Bölgeye polis ve ambulans sevk edilirken Ecenur Üçtepe olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Genç kadın ciğerine aldığı bıçak darbesi nedeniyle ameliyata aldı, eşi Doğa Gültepe ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç çiftin sağlık durumları ciddiyetini korurken, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.