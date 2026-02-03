Zorba doktor!

Çanakkale'de doktor ve eşinin tartışması kanlı bitti. Korkunç olay, Çanakkale'nin Kepez ilçesi Hamidiye Mahallesi 960 TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Bir maden şirketinde işyeri hekimi olarak görev yapan Doğa Üçtepe (32), üniversite hastanesinin kantininde görevli eşi Ecenur Üçtepe (26) ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada eşinin mutfaktan ekmek bıçağı aldığını gören Ecenur Üçtepe, yatak odasına kaçarak kapıyı kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen gözü dönmüş doktor, odanın kapısını kırarak içeriye girdi ve genç kadını defalarca bıçakladı.