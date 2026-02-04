Bilezik cinayeti

ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesi'nde süt ürünleri işletmecisi Erkan Elmas (41), babası Muzaffer Elmas (67) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin, kaybolan 4 bilezik nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Çan'da yaşanan kanlı tartışma, 4 ay önce Muzaffer Elmas'ın evinden bileziklerinin kaybolmasıyla başladı.
İddiaya göre Muzaffer Elmas yeni bir otomobil satın almak için evde sakladığı 4 bileziği bulamayınca eşine sordu. Anne S. Elmas, bilezikleri takmak için kızı G.A.'nın ödünç aldığını söyledi. Baba Muzaffer Elmas kızını arayarak bileziklerini geri getirmesini istedi. G.A. ise bir davette takmak için aldığı altınları ertesi gün abisi Erkan Elmas'a teslim ettiğini söyledi. 4 bileziğin oğlunda olduğunu öğrenen baba, oğlundan altınları iade etmesini istedi ancak altınlar iade edilmedi. Bu süreçte baba oğul arasında tartışmalar da devam etti.
GRAMAJINI DÜŞÜK BULDU
İDDİAYA göre önceki akşam saatlerinde kavganın daha fazla uzamamasını isteyen Muzaffer Elmas'ın kızı G.A., kuyumcudan aldığı 4 bilezikle babasının evine gitti. Bilezikleri alan baba Muzaffer Elmas, altınların gramajının çok düşük olduğunu ileri sürerek oğlu Erkan Elmas'ı arayarak kendi bileziklerini istedi. Telefonu kapatan Erkan Elmas, babasının evine gitti. Çıkan tartışmada baba Elmas, oğlunu göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Muzaffer Elmas polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.