Bilezik cinayeti

İddiaya göre Muzaffer Elmas yeni bir otomobil satın almak için evde sakladığı 4 bileziği bulamayınca eşine sordu. Anne S. Elmas, bilezikleri takmak için kızı G.A.'nın ödünç aldığını söyledi. Baba Muzaffer Elmas kızını arayarak bileziklerini geri getirmesini istedi. G.A. ise bir davette takmak için aldığı altınları ertesi gün abisi Erkan Elmas'a teslim ettiğini söyledi. 4 bileziğin oğlunda olduğunu öğrenen baba, oğlundan altınları iade etmesini istedi ancak altınlar iade edilmedi. Bu süreçte baba oğul arasında tartışmalar da devam etti.