3 günlük tatilde Bozcaada doldu taştı

1 Mayıs tatilinin cuma gününe denk gelmesini fırsata çevirenler, olumsuz hava koşullarına rağmen Bozcaada'yı tercih etti. Konaklama tesislerinde doluluk oranı yaklaşık yüzde 70'e ulaşırken, restoran, kafelerde akşam saatlerinde doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e çıktı.
Kapalı alanlarda yer bulamayan misafirler için işletmeler sokaklara ısıtıcılar kurarak hizmet vermeye devam etti. Deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ firması ise yoğunluk karşısında ek seferler düzenleyerek ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmeye çalıştı. Tatilciler gündüz saatlerinde ada sokaklarını ve koyları gezerek fotoğraf çekti, akşam saatlerinde ise adanın yerel lezzetlerini deneyimledi. Sert rüzgara rağmen ziyaretçilerin adadan memnun ayrıldığı gözlendi.
Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil ise 1 Mayıs itibarıyla sezonun açıldığını belirtip, "Soğuk havaya rağmen gerçekten Bozcaada turizm olarak kendini tanıtmakta zorluk çekmedi. Misafirlerimiz buraya akın akın geldiler" dedi.
Konaklama ve kafe işletmecisi Yasin Özcan da tatilin beklentilerin üzerinde geçtiğini belirtip, "Bu kadar soğuk havaya ve yoğun fırtınaya rağmen bence güzel geçti. Çünkü insanların tatile ihtiyacı olduğunu biz Bozcaada halkı olarak görmüş olduk. Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen yaşanan yoğunluk, Bozcaada'da turizm sezonu öncesinde işletmeler için adeta can suyu niteliği taşıyan umut verici bir başlangıç olarak değerlendirildi" diye konuştu.