Çanakkale'de nilüfer alarmı: Koparana 699 bin TL ceza Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat Köyü sınırlarındaki Nilüfer Gölü, açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor. Özellikle mayıs ayında açmaya başlayan ve kasım sonuna kadar görsel şölen oluşturan nilüferler, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.









Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu. 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor.

Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüferler, kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.