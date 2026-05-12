Özkan Yalım 'Elden 1 milyon verdim' demişti! Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a gözaltı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" iddialarının ardından Demirhan Gözaçan bu sabaha karşı Manisa'da gözaltına alındı.