Özkan Yalım 'Elden 1 milyon verdim' demişti! Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a gözaltı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" iddialarının ardından Demirhan Gözaçan bu sabaha karşı Manisa'da gözaltına alındı.
Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapıldığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
ÖZKAN YALIM'IN İTİRAFLARI
Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde 2023 yılındaki CHP Kurultayı öncesinde Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi.
Yalım, paranın 200 bin lirasını Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de CHP il başkanlığı binası yakınında Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirhan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini belirtti.