Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde inşaatta profil borunun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralandı. Olay, Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesi Ruhi Yalçın Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Cam işi ile uğraşan Yunus Emre K, profil boruyu balkondan çıkarırken borunun elektrik tellerine değmesiyle patlama yaşandı. İnşaataki diğer çalışanlar patlamanın gerçekleştiği yere koştular. Yunus Emre K'nin üzerindeki elbiselerin yandığını gören diğer çalışanlar hemen alevleri söndürdü. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesinde kaldırıldı.