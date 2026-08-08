Çay borcu için öldüresiye dayak

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iddiaya göre işçi emeklisi Cemil Erbatur (70), köy kahvesinde içtiği çayların ödemelerini emeklilik maaşını aldığında düzenli olarak ödüyordu. Ancak önceki gün, Erbatur, biriken 150 bardak çay borcu için kahve sahibinin oğlu Taha P. ile kahvede tartışmaya başladı.
Erbatur, 2 bin 250 TL olan birikmiş borcunu ay sonunda ödeyeceğini söyleyerek gece geç saatlerde kahveden ayrıldı.
ARKASINDAN TAKİP ETTİ
Alkol ve uyuşturunun etkisinde olduğu ileri sürülen Taha P., yaşlı adamı takip etmeye başladı. Evine gireceği sırada Erbatur'a arkadan saldıran Taha P. yaşlı adamı dövmeye başladı.
Saldırgan
Kanlar içinde kalan yaşlı adam vücuduna ve kafasına aldığı yumruk darbeleriyle bayıldı. Taha P. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dışardan inleme sesleri geldiğini duyan Cemil Erbatur'un eşi Özcan Erbatur, kapıyı açtığında korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın kalçasında, bacağında ve sol kolunda kırık tespit edildi.
BİLEKLİĞİNDEN BULUNDU
Jandarma ekipleri Cemil Erbatur'u kimin dövdüğünü araştırırken olay yerinde bulunan bir bileklik ile tüm detaylar ortaya çıktı.
Bilekliğin Taha P.'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, sabaha karşı saldırganı gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Taha P., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.