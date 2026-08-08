Çay borcu için öldüresiye dayak

Saldırgan Kanlar içinde kalan yaşlı adam vücuduna ve kafasına aldığı yumruk darbeleriyle bayıldı. Taha P. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dışardan inleme sesleri geldiğini duyan Cemil Erbatur'un eşi Özcan Erbatur, kapıyı açtığında korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın kalçasında, bacağında ve sol kolunda kırık tespit edildi.

BİLEKLİĞİNDEN BULUNDU

Jandarma ekipleri Cemil Erbatur'u kimin dövdüğünü araştırırken olay yerinde bulunan bir bileklik ile tüm detaylar ortaya çıktı.