Çanakkale'de kan donduran akran zorbalığı! 15 yaşındaki Murat yatağa mahkum oldu...





BEYİNDE AĞIR HASAR GERÇEKLEŞTİ

Olay anında yaşanan oksijensizliğin neden olduğu tahribata değinen baba Hasan Yıldız, "Okulda bir 30-35 dakika oksijensiz kaldı kalbini aldığı darbeden dolayı, o arada da boğulma gerçekleştiğinden, çocuğum 35-40 dakika oksijensiz kaldı ve beyinde hasar gerçekleşti. Şu anda bakıma muhtaç, yatalak halde çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz" dedi.



"ALABİLECEĞİ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Sanığın alacağı cezaya ilişkin beklentisini aktaran baba Yıldız, "Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin. Benim çocuğum diğer örneklere göre hayatta kalanlardan, bir tanesi. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü benim çocuğum 112 oraya gittiğinde zaten ölüydü, cansızdı. Öldürülmüş gibi, ölmüş gibi ceza almasını istiyorum en ağır şekilde" ifadelerini kullandı.



Oğlunun karakteri hakkında da konuşan Yıldız, şunları söyledi: "Neşe dolu hayat dolu bir çocuktu. Kimseyle dövüşü kavgası olmayan, biz Karabiga'ya yani o beldeye yerleştiğimiz bir sene oldu. Bir sene boyunca çocuk bir sürü arkadaş edindi. Cumartesi pazar çocuk orada hayırlara gitmeye başladık Kur'an masaları kurmaya yardım edeceğim ben diye. Yani benim çocuğum uyumsuz bir çocuk değildi. Hayat dolu, neşe dolu bir çocuktu, evlattı."