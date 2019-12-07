Denizli'deki vahşetin nedeni ortaya çıktı

Denizli’deki cinayeti itiraf eden şahıs, 2 yabancı uyruklu arkadaşını kendilerine tecavüz ettikleri için öldürdüğünü iddia etti. Öldürülen Afganistan uyruklu iki kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı evde iki Afganistanlı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Daşmurat Nazari'nin (24) verdiği ifadesinde, iki arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ardından uyumalarını beklediğini, uyuduktan sonra iki kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Öldürülen iki Afgan uyruklu iki kişinin kimlikleri de belirlendi. Öldürülen kişilerin yaşındaki Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) olduğu tespit edildi. Nazari, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, bu sabah polis merkezine giderek, aynı evde kaldığı vatandaşı 2 yetişkin erkeği öldürdüğünü söyledi. Nazari gözaltına alınırken, adrese giden polis ekipleri, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, Daşmurat Nazari'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Ölen Afganların cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Daşmurat Nazari'nin cinayetten sonra evden çıkarak polis merkezine doğru gitmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA