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Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için mevsimlik işçi olmuş

Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için mevsimlik işçi olmuş

17.12.2019, 11:35

'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Bekir A. (35) tarafından kaçırılan 2 çocuğunu, Suriyeli ailenin yanında bulan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin(), çocukarın yerini tespit edebilmek için mevsimlik işçi olarak babanın yanında işe girdiği ortaya çıktı.

'de yaşayan Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında ayrılmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken, Efimova 2 çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar'ı (4) yanına alarak, 'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018 günü kayboldu. Rus anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

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