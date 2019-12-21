Son dakika: Denizli'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD'ın sitesinde yer alan verilerine göre Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 15.27'de 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan alınan veriye göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 15.27'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen ve ısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.