Kanlı para

Denizli’de yaşayan Hüseyin Çoban, mal paylaşımı yüzünden ağabeylerine kurşun yağdırdı. Göğsünden vurulan Bayram Çoban hastanede öldü, ayağından yaralanan Mehmet Çoban’ın ise tedavisi ise sürüyor.

Denizli'de tanınmış iş insanı Zeki Çoban'ın oğlu Hüseyin Çoban, mal paylaşımı yüzünden tartıştığı iki ağabeyini tabancayla vurdu. Göğsünden yaralanan 40 yaşındaki Bayram Çoban hastanede öldü, ayağından yaralanan 38 yaşındaki Mehmet Çoban'ın tedavisi ise sürüyor.



TARTIŞMA BAŞLADI

Olay, Çivril ilçesi Kızılcasögüt Mahallesi'nde Zeki Çoban'a ait yurt binası önünde meydana geldi. Hüseyin Çoban (36), iki ağabeyiyle mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan baba Zeki Çoban da olay yerine geldi.



GÖZALTINA ALINDI

Hüseyin Çoban, yanında taşıdığı tabancayla Bayram Çoban'ı göğsünden, Mehmet Çoban'ı ise bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, olay yerindeki Hüseyin Çoban'ı gözaltına aldı. Ağır yaralanan Bayram Çoban, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde, gece geç saatlerde yaşamını yitirdi. Mehmet Çoban'ın ise tedavisi sürüyor. Olaydan sonra baba Zeki Çoban ile oğlu Hüseyin Çoban gözaltına alınırken, kavgayı ayırmak için havaya ateş ettiğini belirten baba Zeki Çoban Savcılık tarafından serbest bırakıldı.



SEBAHATTİN ALP