TOKİ Denizli kura çekilişi canlı izle! TOKİ Denizli kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ Denizli kura çekilişi bugün gerçekleşiyor. Binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak olan projenin kura çekimi koronavirüs kapsamında ertelenmişti. Peki TOKİ 100 bin sosyal konut Denizli Güney kura çekilişi saat kaçta yapılacak? TOKİ Denizli kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Binlerce vatandaş kura çekilişinin hangi illerde ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bugün Manisa ve Denizli kura çekilişleri gerçekleşiyor. Peki Denizli Güney kura çekilişi saat kaçta? TOKİ Denizli kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.



28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesinden kura çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiğini, bugün Manisa ve Denizli'de kura çekilişinin yapılacağını açıkladı.



Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek. Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izle! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi saat kaçta?