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Haberler Denizli Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip binlerce lira ceza yediler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip binlerce lira ceza yediler

'de uyuşturcu madde şüphesiyle durdurulan bir otomobilde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arama gerçekleştirdi. Otomobilde uyuşturcu maddeye rastlanmazken, sokağa çıkma kıstılmasını ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip binlerce lira ceza yediler

09.05.2020, 15:51 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,15:57

Denizli'de, uyuşturucu madde taşındığı şüphesiyle durdurulan otomobildeki 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.



Pamukkale ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille kente uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, takibe aldıkları otomobili Şahin Tepesi mevkisinde önünü keserek durdurdu. Araçta bulunan Soner Y. Koray Ü. ve Halil Ö. gözaltına alındı.


Otomobil, narkotik polisleri tarafından didik didik arandı. Aramada uyuşturucu madde bulunamadı. Serbest bırakılan Soner Y. Koray Ü. ve Halil Ö.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira, toplamda ise 9 bin 450 lira para cezası kesildi.
Şüphelilerin Antalya'dan geldikleri ve uyuşturucu madde ticareti suçundan kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

DHA

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