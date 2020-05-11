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Haberler Denizli Oğlunu öldürüp kaçtığı tabancayla intihar etti

Oğlunu öldürüp kaçtığı tabancayla etti

'de , eşini bıçakladıktan sonra hapse girmişti. Girdiği cezaevinden yaklaşık 5 ay önce tahliye olan Yılmaz, boşanma davasına şahitlik yaptığı için oğlu 'ı öldürerek kaçtı. Polis tarafından aranan baba Yılmaz'ın ettiği belirlendi. Oğlunun öldürdüğü silahla intihar ettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oğlunu öldürüp kaçtığı tabancayla intihar etti

11.05.2020, 01:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,09:34

Denizli'nin Çivril ilçesinde oğlunu tabancayla öldürdükten sonra kaçan baba aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hamam Mahallesi'nde meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma kapsamında Işıklı Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler burada başından tabancayla vurularak öldüğü anlaşılan bir erkek cesedi buldu.

Olay yerinde yapılan incelemede, ölen kişinin 3 gün önce oğlu Şahin Yılmaz'ı (21) öldüren baba Ünal Yılmaz (52) olduğu belirlendi. Oğlunun öldürdüğü silahla intihar ettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boşanma davasına tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlunu öldürdü!

OLAY

Ünal Yılmaz (52), boşanma aşamasında eşini bıçakla yaralaması nedeniyle girdiği cezaevinden yaklaşık 5 ay önce tahliye olmuştu.

Yılmaz, devam eden davalarda aleyhine tanıklık yaptığı gerekçesiyle Şahin Yılmaz'ın iş yerine 8 Mayıs Cuma günü gelip bir süre kendisiyle tartıştıktan sonra, oğlunu yaklaşık 100 metre uzaklıktaki elma bahçesine götürerek tabancayla başından vurup kaçmıştı.

AA

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