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Haberler Denizli Denizli'de iki yasağı birden çiğnedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz yakalandı

'de iki yasağı birden çiğnedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz yakalandı

'de, nedeniyle yapılan yol kontrolünde bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüyü 2 bin .

Denizli'de iki yasağı birden çiğnedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz yakalandı

23.05.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,15:32

Denizli'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan yol kontrolünde bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüyü 2 bin 473 lira para cezası kesildi.


İstiklal Caddesi'nde bugün, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapıldı. Kısıtlamadan muaf tutulan meslek gruplarından olan pastane işletmecisi Ergün K. yönetimindeki 07 YMA 66 plakalı cip, kontrol için durduruldu.

Trafik ekipleri, Ergün K.'nin ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Ergün K.'yea ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Ergün K., kendisine ceza yazan polis ekiplerine tepki gösterdi. Ergün K.'nin ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu öğrenildi.

DHA

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