  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Pamukkale'yi gezmeye gelmişti! Çinli turiste korona engeli

Pamukkale'yi gezmeye gelmişti! Çinli turiste korona engeli

3 ay önce 'den Pamukkale'yi gezmek için gelen , koronavirüs nedeniyle uçak seferleri durunca 'de kaldı. Normalleşme süreciyle ülkesine dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan , "Türkler çok sıcakkanlı ve yardımsever insanlar. Burada kalmaktan mutluyum" dedi.

Pamukkale'yi gezmeye gelmişti! Çinli turiste korona engeli

02.06.2020, 13:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,14:11

Çin'den Pamukkale'yi görmeye gelen Çinli turist, korona virüs tedbirleri kapsamında uçak seferleri durunca yaklaşık 3 aydır Türkiye'nin değişik yerlerinde kaldı. Çinli turist normalleşme sürecinin başlaması ile ülkesine dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.


Pamukkale'yi görmek için Denizli'ye gelen 27 yaşındaki Çinli turist Wang Jıayı, uçak seferleri durunca Türkiye'de kaldı. Normalleşme sürecinin başlaması ile dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri kapılarını aylar sonra ziyarete açtı. Pamukkale travertenlerini ziyaret eden ilk yabancı turist, Wang Jıayı oldu. Çinli turist, 3 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığını ve kısıtlamalardan dolayı burada kaldığını belirtti. 3 aydır Türkiye'nin farklı bölgelerinde kalan Wang Jıayı Pamukkale'ye hayran kaldığını söyledi. Kayseri'de kayak yaparken tanıştığı kişiyle bir süre kaldığını ifade eden Wang Jıayı, "Türkler çok sıcakkanlı ve yardımsever insanlar. Burada kalmaktan mutluyum" dedi.

Travertenlerin beyazlığından bahsederek Pamukkale'nin tarihi yerlerini gezmek istediğini belirten Wang Jıayı, Türkiye'ye bir daha gelmek istediğini ve ailesini de getireceğini ifade etti.

IHA

Kütahya'daki mor çiçek tarlası görenleri büyülüyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pamukkale'yi gezmeye gelmişti! Çinli turiste korona engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA