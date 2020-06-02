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Kütahya'daki mor çiçek tarlası görenleri büyülüyor

Kütahya'da kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası görenleri büyülüyor. Hisarcık'ta bulunan tarla, doğa severlerin ve fotoğrafçıların gözdesi konumunda. Fotoğrafçı Ali Eroğlu, "Mor çiçekli manzara gerçekten çok güzel. Sanki özenle ekilmiş bir çiçek bahçesi gibi. Düğün sezonu açılmış olsaydı, gelin ve damadın açık hava fotoğraflarını burada çekerdim” dedi.

02.06.2020, 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,11:31