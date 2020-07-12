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Haberler Denizli Son dakika: Denizli'de orman yangını çıktı

Son dakika: 'de orman yangını çıktı

'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına kara ve havadan müdahale ediliyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığı, yerleşim alanlarına sıçrama riskinin bulunmadığı belirtildi.

Son dakika: Denizli'de orman yangını çıktı

12.07.2020, 17:41

Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.

Yangına Denizli ve Fethiye'den de 2 helikopterle havadan müdahale başlatıldı. Yaklaşık 2,5 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı, yerleşim alanlarına sıçrama riskinin bulunmadığı belirtildi.

AA

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