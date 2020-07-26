Denizli’den dünyaya leblebi gönderiyorlar

Denizli'nin Serinhisar ilçesi, leblebi üretimi ve ihracatı konusunda Çorum'u çoktan geride bırakmış durumda. Serinhisar, Türkiye'nin toplam leblebi ihtiyacının yüzde 80'ini, dünyanın leblebi ihtiyacının ise yüzde 65'ini karşılıyor. İlçeden Çorum'a bile leblebi gönderiliyor.

TOPLAM 13 AŞAMADAN GEÇİRİLİYOR

Leblebinin üretim süreci de oldukça zahmetli. Nohutun leblebiye dönüşmesi yaklaşık iki ay sürüyor ve toplam 13 aşamadan oluşuyor. Acısından tatlısına 39 çeşit üretilen leblebiler, 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Hatta leblebisiyle meşhur olduğu söylenen Çorum'a bile sürekli leblebi gönderiliyor. Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde 80'i, dünyanın leblebi ihtiyacının da yüzde 65'i bu ilçeden karşılanıyor. Serinhisar leblebisi, 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.





ÖZEL SANAYİ SİTESİ VAR

İLÇEDEKİ Türkiye ve dünyanın ilk ve tek Leblebi Sanayi Sitesi'nde 160 fabrika bulunuyor. Bu fabrikalarda günde yaklaşık 110 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretimi yapılıyor. 15 bin nüfuslu ilçenin tek gelir kaynağı da leblebicilik. Serinhisar'daki imalathanelerde 5 binden fazla kişi çalışıyor.



Ata Gündüz KURŞ