Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı.
Yaralı olarak kaçmaya çalışan saldırgan da, silahıyla birlikte yakalandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Denizli'de silahlı saldırı: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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