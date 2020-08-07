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'de silahlı saldırı: 2 yaralı

'de meydana gelen silahlı saldırıda bir ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın da yakalandığı belirtildi.

Denizli'de silahlı saldırı: 2 yaralı

07.08.2020, 17:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,17:33

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı.

Yaralı olarak kaçmaya çalışan saldırgan da, silahıyla birlikte yakalandı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

IHA

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