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Denizli'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Denizli'de meydana gelen silahlı saldırıda bir polis ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın da yakalandığı belirtildi.

07.08.2020, 17:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,17:33