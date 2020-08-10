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Haberler Denizli Trafoda yangın çıktı, araçlarını park edip izlediler!

Trafoda çıktı, araçlarını park edip izlediler!

'nin ilçesinde trafodan yükselen alevler paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. üzerinde seyir halinde olan meraklı vatandaşlar ise araçlarını park ederek, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafoda yangın çıktı, araçlarını park edip izlediler!

10.08.2020, 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,12:19

Denizli'de gece saatlerinde trafodan yükselen alevler paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.


Yangın, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde bulunan bir trafoda meydana geldi. Çevrede elektriklerin bir anda kesilmesi üzerine dışarıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve elektrik teknisyeni bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliğini sağlarken bir yandan Acıpayam Bulvarı üzerindeki trafik akışını sağlamak için çaba gösterirken itfaiye ekipleri ise uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Alevlerin kontrol altına alındığı trafoda ara ara ufak yangınların çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Acıpayam Bulvarı üzerinde seyir halinde olan meraklı vatandaşlar ise araçlarını park ederek alevleri kontrol altına alma çalışmalarını izledi.

Alevlerin yükseldiği trafoda soğutma çalışmaların ardından elektrik teknisyenleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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