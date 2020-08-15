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Haberler Denizli İnşaat çukuruna düştü, imdadına itfaiye yetişti

çukuruna düştü, imdadına itfaiye yetişti

'de çukuruna düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.Sağlık ekipleri tarafından Hastanesine kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnşaat çukuruna düştü, imdadına itfaiye yetişti

15.08.2020, 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,11:46

Denizli'de akşam saatlerinde bir vatandaş düştüğü inşaat çukurunda mahsur kaldı. Adamın yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı adamı kurtardı.


Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, akşam saatlerinde yürüdüğü sırada bir anda ayağı kaydı. Yan tarafında bulunan inşaat çukuruna düşen adam yaralandı.

Yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar yaralı adama yardım etmek istese başarılı olamadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla ulaştıkları yaralı adamı yukarıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

IHA

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