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'de güvenlikçinin püskürttüğü soyguncular kıskaç altında

’de, güvenlikçinin direnişi sayesinde para merkezini soymaya girişimleri hüsranla sonuçlanan silahlı 3 şüphelinin yakalanması için kentin giriş çıkışları kapatıldı. Vali ve Emniyet Müdürü anonsa girerek talimat verdiği soyguncuların yakalanması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Denizli'de güvenlikçinin püskürttüğü soyguncular kıskaç altında

28.08.2020, 13:55

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde bulunan bankalar arası para transfer merkezi, silahlı 3 soyguncu tarafından soyulmak istenmiş ancak kendisini rehin alan şüphelinin elinden kurtulmayı başaran güvenlikçinin karşı direnişi sonucu amaçlarına ulaşamadan kaçmışlardı.



Soymak istedikleri bankalar arası para transfer merkezine geldikleri beyaz otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için, Denizli kent merkezinde bulunan 39 nokta giriş çıkışlara kapatıldı. Tüm ekiplerin sokak sokak aradığı soyguncuların yakalanması için drone ile havadan da arama yapılıyor.
Öte yandan, başarısızlıkla sonuçlanan soygun girişiminin ardından polis telsizinden anonslara giren Vali Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da, soyguncuların en kısa sürede yakalanması için ekiplere talimat verdi.


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