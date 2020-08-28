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Haberler Denizli Güvenlik görevlisinden büyük kahramanlık! Silahlı hırsızları tek başına püskürttü

Güvenlik görevlisinden büyük kahramanlık! Silahlı hırsızları tek başına püskürttü

’de, bankalar arası para merkezini temizlikçi kılığında soymaya çalışan silahlı üç soyguncu, rehin altından kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçinin cesur savunması sonucu geldikleri gibi kaçtı.

Güvenlik görevlisinden büyük kahramanlık! Silahlı hırsızları tek başına püskürttü

28.08.2020, 12:00

Son dakika... Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Hüdai Oral Caddesi'nde bulunan bankalar arası para transfer merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez önüne yanaşan araçtan temizlik firması görevlisi kılığında inen bir şüpheli, merkezin kapısını açtırır açtırmaz silahı çekip bileğinden tuttuğu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra araçtan inen ikinci şüpheli, soygunu gerçekleştirmek için merkeze girmeye çalıştığı sırada dirseğiyle soyguncuyu ittirerek kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçi silahını çekerek şüphelileri kovalamaya başladı. Amaçlarına ulaşamayan soyguncular, otomobilde bekleyen üçüncü suç ortağıyla birlikte geldikleri araçla birlikte olay yerinden kaçtı.



CESUR SAVUNMA KAMERALARA YANSIDI
Temizlikçi kılığındaki üç soygunun para transfer merkezini soymaya çalışmaları ve güvenlikçinin onları geri püskürttüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere depo önüne yanaşan beyaz renkli otomobilden temizlik firması görevlisi kılığına girmiş önce bir soyguncunun inmesi, bu şüphelinin silahıyla güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmesi, ikinci şüphelinin araçtan inerek yardıma gelmesi, soyguncuyu ittirerek kurtulmayı başaran güvenlik görevlisinin silahını çekerek şüphelileri araçlarına kadar kovaladığı anlar yansıdı.

İHA

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