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Haberler Denizli Gelin arabasına öyle bir not yazdı ki...

Gelin arabasına öyle bir not yazdı ki...

'de dünya evine giren Vahide ve Sadık çiftinin gelin arabasına yazdıkları not görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Çift gelin arabasına, 'Evleniyoruz’ yazısının altına IBAN numarası yazarak, ‘Para atmayan evde kalsın’ notunu düştü.

Gelin arabasına öyle bir not yazdı ki...

29.08.2020, 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,12:00

Denizli'de dünya evine giren çiftin süslenen gelin arabasına düştükleri not görenlere tebessüm ettirdi.

Türkiye'de popüler olarak yapılan yazı yazma kısmında ise çiftlerin hayal dünyasına göre değişiklik gösteriyor. Denizli'de evlilik yolunda adım atan Vahide ve Sadık çiftinin gelin arabasında yazan not görenleri önce şaşırttı. Sonra tebessüm ettirdi. 20 F 5120 plakalı otomobil Vahide ve Sadık çiftinin en mutlu gününde kullanılmak üzere süslendi. Otomobilin arka kısmında yer alan 'Evleniyoruz' yazısının altına bir IBAN numarası yazılarak altına 'Para atmayan evde kalsın' notu düşüldü. Yazıyı görenler ise durumu sosyal medyada paylaşması ve tebessümleri dikkatlerden kaçmadı.


IHA

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