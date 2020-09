O leylek her gün oraya geliyor! Tedavi edilmişti ama...

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, elektrik çarpması sonucu yaralanan yavru leyleklerin, tedavi edilip sağlıklarına kavuştukları merkeze her gün gelmeleri dikkat çekti. Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, "Burada tedavisini tamamladığımız 2 leyleğimiz bizleri çok sevdi. Leyleklerimizin tedavisi tamamlandığı halde her gün sabah mutlaka gelip, merkezimizi ziyaret ediyorlar. Bu durum hayvanların ne kadar vefakar olduğunu gösteriyor" dedi.



Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmasının yanında, vahşi doğaya da yardım elini uzatan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, bir süre önce Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 leyleğe sahip çıktı. Elektrik çarpması sonucu yaralandıkları belirlenen yaralı leylekler, yaklaşık 1 ay boyunca tedavi edildi. Kendileri için ayrılan bölümde kanat egzersizleri de yaptırılarak sağlıklarına kavuşan leylekler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin bilezik takarak, takibe aldığı leyleklerden 2'si, hemen hemen her gün sağlıklarına kavuştuğu tesise gelerek, kendilerini hayata döndüren çalışanlara adeta vefa örneği gösterdi.



'HAYVANLARIN NE KADAR VEFAKAR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, bu yıl çok sayıda yaralanan leyleği tedavi ettiklerini söyledi. Yaralı leylekleri, tedavilerinin ardından doğal hayatlarına hazırlamak için tesiste özel bir alan da yaptıklarını ve onlara orada kanat egzersizleri yaptırdıklarını anlatan Alkaya, "Burada tedavisini tamamladığımız 2 leyleğimiz bizleri çok sevdi. Bu yavrular bizlere alıştı ve aileleri de olmadığı için bizi aileleri olarak görüyorlar. Leyleklerimizin tedavisi tamamlandığı halde her gün sabah mutlaka gelip merkezimizi ziyaret ediyorlar. Bu durum hayvanların ne kadar vefakar olduğunu gösteriyor" dedi.

