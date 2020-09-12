Polis çadırda yaşayan işçi çocuklarını sevindirdi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliğinde görevli polisler, yardımseverler ve kendi aralarında topladıkları desteklerle Adana ile Şanlıurfa illerinden gelerek tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına hediye dağıttı.

Çocukların yüzlerine yansıyan mutluluk, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.



Ekmek parası için kilometrelerce uzaktan gelerek çalışan aileleriyle birlikte çadırda yaşayan çocukları unutmayan İl Emniyet Müdürlüğü Çivril Bölge Trafik Amirliği ekipleri, devletin şefkatli elini Şanlıurfa ve Adana'dan gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına da dokundurdu.

Kendi aralarında ve yardımseverlerin desteğiyle Adana ile Şanlıurfa illerinden gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına ayakkabı, terlik ve oyuncak hediye eden polisler, ihtiyaçlarını gidermek, vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamak amacıyla 100 çocuk ile annelerine armağanlar verdi.



'ALLAH POLİSLERİMİZDEN RAZI OLSUN'

Polislerin ilgisi ve çocuklarına gösterilen ilgi, sevgi ve şefkatten dolayı mutluluğunu dile getiren Mehmet Zeki Eroğlu, "Doğu ve Batı hepimizin aynı bayrağın altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Yaz dönemlerinde tarlalarda çalışabilmek için buralara geliyoruz.

Sağ olsun devletimiz ve polisimiz bize yardımcı oluyor. Çivril halkı da misafirperver insanlar. Bizler buralarda hoşgörüyle karşılanıp imkan buluyoruz. Memlekete döndüğümüzde de buralardan doğuya gelen memurlarımızı baş üstünde tutmaya çalışıyoruz. Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun" dedi.

İHA

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