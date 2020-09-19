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Haberler Denizli Otomobilden fırlayan sürücü agır yaralandı

Otomobilden fırlayan sürücü agır yaralandı

Otomobilden fırlayan sürücü agır yaralandı
Giriş Tarihi: 19.9.2020

DENİZLİ'DE seyir halindeki bir başka otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İslam Verim refüjü aşarak park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilden fırlayan İslam Verim ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada Verim idaresindeki otomobil hurdaya dönerken diğer otomobillerde maddi hasar oluştu.

SEBAHATTİN ALP

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