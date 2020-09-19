DENİZLİ'DE seyir halindeki bir başka otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İslam Verim refüjü aşarak park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilden fırlayan İslam Verim ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada Verim idaresindeki otomobil hurdaya dönerken diğer otomobillerde maddi hasar oluştu.
SEBAHATTİN ALP
Otomobilden fırlayan sürücü agır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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