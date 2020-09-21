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Haberler Denizli Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Samanlıkta çıkan korkuttu

'de samanlıkta çıkan korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yangının ise henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktığı öğrenildi.

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

21.09.2020, 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,10:44

Denizli'de samanlıkta çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede hayvancılıkla ilgilenen bir vatandaşın ahırından dumanlar yükselmeye başladı.

Samanlardan çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Samanlarının yandığını gören vatandaş ve çevredekiler su ile söndürmeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile samanlık yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ise ahırda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının ise henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktığı öğrenildi.

İHA

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