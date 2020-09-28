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Haberler Denizli Can pazarı

Can pazarı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde karşı şeritte seyir halinde olan bir başka araçla çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Can pazarı
Giriş Tarihi: 28.9.2020

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjü aşarak karşıdan gelen bir başka otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından ana yolda adeta can pazarı yaşanırken, araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. KORKUNÇ kaza, Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Yılmaz, idaresindeki 20 ABD 963 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda orta refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpmasına rağmen duramadı.

DİREĞİ DE DEVİRDİ
DEVRİLEN aydınlatma direğini de aşan otomobil karşı yönde seyir eden Halil İbrahim Güleç yönetimindeki 20 Y 6124 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile iki otomobil hurdaya döndü. Bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarılan yaralı vatandaşlara sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Kazada 2 'si ağır toplamda 10 yaralı, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.



Sebahattin ALP

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