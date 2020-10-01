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Haberler Denizli Kızılay, Sarayköy’de karantinadaki ailelerin yardımına koştu

Kızılay, Sarayköy’de karantinadaki ailelerin yardımına koştu

Sarayköy'de karantinada olan ailelerin yardımına Kızılay koştu. , 200 aileye ulaşarak, 150 gıda kolisi, kavurma ve 50 TL değerinde alışveriş çeki dağıttı.

Kızılay, Sarayköy’de karantinadaki ailelerin yardımına koştu

01.10.2020, 11:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,11:30

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, korana virüs salgını dolayısıyla karantinaya alınan mahalledeki ailelerin yardımına Türk Kızılay Denizli Şubesi koştu. Kızılay gönüllüleri, 200 aileye ulaştı.

Tüm dünya da olduğu gibi Türkiye'de korona virüs nedeni ile zor zamanlar geçiriyor. Denizli'de de vakaların artması nedeni ile bazı ilçelerde mahalleler karantina altına alındı. Özellikle son zamanlarda Sarayköy ilçesinde artan vakalar nedeni ile bazı mahalleler karantina altına alınmak zorunda kaldı. Türk Kızılay Denizli Şubesi, Sarayköy ilçesinde karantinaya alınan mahalledeki ailelerin yardımına koştu. 200 aileye 150 gıda kolisi, kavurma ve 50 TL değerinde alışveriş çeki dağıttı.

Korona virüs ile mücadelede her zaman vatandaşların yanında olacaklarını belirten Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz, "Tüm dünyada olduğu gibi biz de zorlu bir sınavdan geçiyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın yardımına koşarak ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Başkan Deniz, "Daha önce de ailelerimizin yardımına koşmuş, onları bir nebze de olsa rahatlatmak için gönüllülerimizle birlikte çalışmıştık. Bugün olduğu gibi yarında ailelerimizin yanında olacağız" dedi.

İHA

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