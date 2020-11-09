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Haberler Denizli Ege’de zeytin hasadı başladı, omuz ağrıları arttı

Ege’de zeytin hasadı başladı, omuz ağrıları arttı

ve Rehabilitasyon (FTR) - Algoloji Uzmanı Prof. Dr. , ’nde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte omuz ağrısı şikayetlerinin arttığını belirterek; “Hastalarda yapılan incelemelerde omuz ekleminde bozukluklar ile kapsül ve bağlarda incinmeler hatta yırtıklar gözleniyor” dedi.

Ege’de zeytin hasadı başladı, omuz ağrıları arttı

İHA

09.11.2020, 16:41

Ege Bölgesi'nde mevsimsel olarak artış gösteren hastalıklardan birisinin de omuz ağrıları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Her yıl Ekim ve Kasım aylarında bölgede omuz ağrısı sayısında hatırı sayılır bir artış gözlenmektedir.

Özellikle baş üstü kol aktivitesi gerektiren tarzda özel uzun bir sopa ile yapılan ve bölgede 'zeytin çırpma' olarak adlandırılan hareket esnasında omuz çevresindeki kapsül ve bağlarda zedelenme meydana gelmekte ve bu işlemden sonra ise kişide omuz ağrısı ve kısıtlılığı görülmektedir. Bu işlem esnasında hissedilmeyen ağrı zaman içinde omuzda katılık ve şiddetli omuz ağrısı olarak kendini göstermektedir.

Ekim Kasım aylarında polikliniklerimize başvuran hastalarda yapılan incelemelerde omuz ekleminde bozukluklar ile kapsül ve bağlarda incinmeler hata yırtıklar gözlenmektedir" diye konuştu.

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