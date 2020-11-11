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Haberler Denizli Acıpayam’da pazaryeri ve kıraathaneler 14 gün kapalı kalacak

’da pazaryeri ve kıraathaneler 14 gün kapalı kalacak

’de bazı mahallelerdeki Pazar yerleri, kıraathane, kafe ve çay ocakları korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Acıpayam’da pazaryeri ve kıraathaneler 14 gün kapalı kalacak

İHA

11.11.2020, 11:52

Denizli'nin Acıpayam ilçesinin bazı mahallelerindeki pazar yerleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşları korumak, salgının yayılımını engellemek, bulaş ve teması önlemek amacıyla Akalan, Alaattin, Dedebağı, Dodurga, Gümüş, Kumavşarı, Yassıhöyük, Yazır, Yeşilyuva mahallelerindeki pazar yerleri ile kıraathane, kafe, ve çay ocaklarının 14 gün süreyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca lokanta, restoran, yemek ve tost salonu gibi işletmelerin ise 14 gün süreyle sadece paket servisiyle hizmet verilmesi kararlaştırıldı.

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